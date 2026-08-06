Ракета Falcon 9 врезалась в Луну на скорости более 8000 км/ч: корейские ученые показали место удара на фото

Южнокорейский лунный зонд Danuri сделал снимки поверхности Луны, сделанные непосредственно до и сразу после падения на нее верхней ступени ракеты SpaceX Falcon 9. Об этом сообщило Корейское аэрокосмическое управление (KASA).

Фото: Korea AeroSpace Administration, Korea Aerospace Research Institute

Столкновение произошло 5 августа в районе кратера Эйнштейна на обратной стороне Луны. Чтобы зафиксировать событие, специалисты заранее скорректировали орбиту Danuri. Благодаря этому аппарат пролетел прямо над предполагаемым местом падения: первый снимок был сделан примерно за 30 минут до столкновения, а затем зонд выполнил еще семь серий фотографий уже после происшествия.

Съемка велась с высоты около 340–350 километров с помощью камеры высокого разрешения LUTI, способной получать изображения с детализацией около пяти метров на пиксель.

Фото: Korea AeroSpace Administration, Korea Aerospace Research Institute

Помимо основной камеры, за районом падения наблюдала широкоугольная поляриметрическая камера PolCam. Она предназначена для изучения свойств лунного грунта и позволяет анализировать размеры частиц поверхности, распределение выброшенного материала, а также изменения отражательных характеристик после удара.

Предварительный анализ уже подтвердил, что столкновение изменило рельеф Луны. На опубликованных сравнительных снимках хорошо заметен вытянутый темный след, которого не было на изображениях, сделанных до падения ступени Falcon 9.

Это наблюдение стало уникальным для мировой науки. Если раньше новые кратеры, оставленные искусственными объектами, удавалось обнаружить лишь спустя недели или даже месяцы после столкновения, то теперь ученые получили изображения практически в режиме «до и сразу после». Это позволит значительно точнее определить размеры нового кратера, изучить распределение выброшенного грунта и оценить последствия удара для лунной поверхности.

В ближайшее время место столкновения также планирует сфотографировать американский орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Снимки Danuri помогут спланировать эти наблюдения и станут частью совместных исследований, проводимых южнокорейскими специалистами и NASA.

В KASA отметили, что успешное выполнение этой операции подтвердило высокую точность управления орбитой Danuri и его возможности для проведения сложных научных исследований Луны.