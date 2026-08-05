Huawei выпустила уникальный ноутбук: MateBook Pro S весит всего 798 граммов и работает 18 часов на одной зарядке

При этом MateBook Pro S оснащен панелью OLED с разрешением 3,1К

Huawei официально представила MateBook Pro S. Ноутбук выделяется рекордно малым весом — всего 798 граммов при толщине корпуса 11,9 мм.

Изображение: Huawei через ITHome

Устройство получило 14,2-дюймовый сенсорный pOLED-дисплей с разрешением 3,1K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1600 нит. В одной из модификаций используется первый в отрасли гибкий OLED-экран со встроенной функцией защиты от посторонних взглядов, которая затрудняет просмотр содержимого экрана сбоку.

Корпус ноутбука выполнен из магниево-литиевого сплава, что позволило снизить вес без ущерба для прочности. За охлаждение отвечает сверхтонкий вентилятор с крыльчаткой из алюминиевого сплава, разработанный специально для сверхкомпактного корпуса.

В основе MateBook Pro S лежит новая SoC Kirin XE90. По данным Huawei, по сравнению с Kirin X90 он обеспечивает прирост однопоточной производительности на 23%. Энергоэффективность выше на 25%, а производительность встроенного нейропроцессора — сразу на 40%. Максимальная расчетная мощность системы составляет всего 20 Вт.

Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 54 Вт·ч и комплектуется зарядным устройством USB-C мощностью 66 Вт. Для подключения периферии предусмотрены два порта USB-C 3.2 Gen 1 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с. Заявленная автономность — 18 часов.

Работает MateBook Pro S под управлением HarmonyOS с фирменными технологиями Ark Engine и Xiaoyi AI. Huawei обещает тесную интеграцию с другими устройствами своей экосистемы, ускоренную работу с объемными документами в WPS — примерно на 30% быстрее по сравнению с предыдущими решениями, а также ИИ-функции.

Продажи ноутбука уже стартовали в Китае. Базовая версия с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ оценена в 7999 юаней (около $1182).

Стоимость остальных модификаций выглядит следующим образом:

— 24/512 ГБ — 8999 юаней (около $1329);

— 24 ГБ/1 ТБ — 10 499 юаней (около $1551);

— Soft Light Edition (24/512 ГБ) — 9999 юаней (около $1477);

— Anti-Peep Edition (24/512 ГБ) — 10 299 юаней (около $1521);

— Anti-Peep Edition (24 ГБ/1 ТБ) — 11 799 юаней (около $1743);

— Collector's Edition (32 ГБ/1 ТБ) — 14 999 юаней (около $2216).