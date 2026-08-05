Свободный мобильный интернет «умирает»? В Центральной России только треть мобильного интернета работала без ограничений в июле 2026 года

В июле лишь около трети сессий мобильного интернета в Центральном федеральном округе проходили без каких-либо ограничений. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Vigo, специализирующейся на мониторинге телекоммуникационных сетей, только 30,5% подключений работали в обычном режиме. Остальные осуществлялись через так называемые «белые списки», когда пользователям доступны лишь определенные сайты и онлайн-сервисы.

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По данным аналитиков, с января доля подключений через «белые списки» в Центральной России выросла в среднем на 31%. Исследование основано на анализе около миллиарда пользовательских интернет-сессий.

Самая сложная ситуация наблюдается в приграничных регионах. В Брянской, Курской и Белгородской областях к концу июля лишь около 12% мобильных интернет-сессий проходили без ограничений — остальные работали по принципу «белого списка».

В Москве и Московской области свободный доступ к мобильному интернету фиксировался примерно в 49% случаев, а остальные соединения проходили с ограничениями. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 43,9%, в Ленинградской области — 58,9%.

Наиболее свободный доступ к мобильному интернету, по данным исследования, сохранился в Еврейской автономной области, где без ограничений проходило 75,7% сессий. Следом идут Республика Тыва с показателем 72,3% и Магаданская область — 69%.

«Белый список» представляет собой перечень сайтов и IP-адресов, которые продолжают работать даже при ограничениях мобильного интернета. Его формирует Минцифры. В список входят «Госуслуги», сайты государственных органов, сервисы «Яндекса», VK, маркетплейсов, операторов связи и другие ресурсы, соответствующие установленным требованиям.

По словам партнера Strategy Partners Сергея Кудряшова, на этом фоне операторы все чаще пересматривают тарифные планы и уделяют больше внимания развитию фиксированного широкополосного доступа. При этом пользователи, оплачивающие крупные пакеты мобильного интернета, не всегда могут воспользоваться ими в полном объеме, что может подтолкнуть часть абонентов к смене тарифа или оператора.

Генеральный директор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов полагает, что пока ограничения не оказывают заметного влияния на доходы операторов, поскольку мобильный интернет обычно продается в составе комплексных тарифов вместе с голосовой связью. Однако в долгосрочной перспективе такая практика может усилить конкуренцию за абонентов и усложнить создание новых тарифных предложений.