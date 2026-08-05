Атмосфера Плутона начала сжиматься: зафиксировано падение давления на 7–16%

Наблюдения покрытий звёзд с 2017 по 2023 год показали, что газовая оболочка карликовой планеты теперь теряет давление — сезонный спад ставит под вопрос долгосрочную стабильность её атмосферы

После периода роста атмосфера Плутона, по-видимому, вступила в фазу сжатия. Группа под руководством Аманды Сикафуз (Amanda Sickafoose) из Института планетных наук проанализировала 10 покрытий звёзд Плутоном, зарегистрированных с 2017 по 2023 год, и обнаружила, что с 2022 года давление в газовой оболочке пошло вниз.

В чистой верхней атмосфере падение составило около 7%, а при учёте дымки в нижних слоях — порядка 16%. До этого, примерно со времени пролёта New Horizons в 2015 году и вплоть до 2021-го, атмосферное давление держалось на стабильном плато.

Атмосфера Плутона почти целиком состоит из азота с примесями метана и угарного газа и существует за счёт сублимации льдов на поверхности. Поскольку орбита карликовой планеты сильно вытянута, а ось вращения наклонена экстремально, количество солнечного света, достигающего разных областей, резко меняется на протяжении 248-летнего местного года.

Планетологи спорили, приведёт ли продолжающееся удаление от Солнца к полному коллапсу атмосферы, или запасов азотного льда в обширном бассейне Sputnik Planitia — той самой светлой сердцевидной структуре, снятой New Horizons, — хватит, чтобы поддерживать газовую оболочку даже в самый холодный сезон. Новые данные склоняют чашу весов в пользу сценария с ощутимым, а возможно, и необратимым падением.

Источник: NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute

Прямых измерений атмосферы не существует: ни один аппарат сейчас не находится рядом с Плутоном, а с Земли он виден лишь как тусклая точка даже для лучших телескопов. Вся информация добывается методом звёздных покрытий — когда Плутон проходит перед звездой. Отслеживая, как гаснет и восстанавливается свет звезды при её покрытии диском карликовой планеты, учёные восстанавливают профиль плотности, давления и состава атмосферы.

«Меня постоянно поражает, что этот простой приём позволяет изучать атмосферу толщиной в несколько миллионных земной на объекте размером в две трети Луны и в 30 раз дальше от Солнца», — прокомментировала Сикафуз.

Кроме общего тренда на снижение давления, работа выявила тонкие структурные изменения. Если верхняя атмосфера с 2017 года сохраняла базовую слоистую структуру, то в нижней области форма кривой блеска в самых свежих данных стала более пологой. Авторы связывают это с постепенным оседанием частиц дымки — процессом, занимающим от нескольких недель до года. Одно покрытие, зафиксированное в 2018 году, показало короткие всплески яркости, интерпретированные как признаки вертикально распространяющихся плавучих волн в атмосфере.

Исследователи подчёркивают, что зафиксированный спад требует подтверждения дополнительными наблюдениями: качество данных от события к событию сильно разнилось, а некоторые измерения были слишком зашумлены, чтобы делать по ним однозначные выводы. Тем не менее момент выбран удачно — атмосфера Плутона, судя по всему, только начала реагировать на смену сезонов, и ближайшие годы дадут редкий шанс проследить за динамикой в реальном времени, пока газовая оболочка ещё различима в свете далёких звёзд.