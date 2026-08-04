Видеокарты Gigabyte подорожают на величину до 40%. Японский ритейлер извинился за необходимость повысить цены

Если рост цен на видеокарты на 20-30% в Южной Корее кажется огромным, то в Японии ситуация как минимум частично ещё хуже. Японский ритейлер CFD-BIZ предупредил клиентов о резком скачке цен, вплоть до 40%.

Причём, что необычно, ритейлер напрямую назвал конкретную компанию, которая в этом случае является «виновником».

Благодарим вас за то, что вы продолжаете пользоваться сайтом CFD-BIZ.com. В связи с пересмотром цен производителем мы будем вводить изменение (повышение) цен на видеокарты Gigabyte, которое вступит в силу для заказов, размещенных с 1 августа 2026 года. Список затронутых продуктов может варьироваться, но мы ожидаем, что цены вырастут примерно на 120–140% по сравнению с текущими ценами. Мы приносим свои искренние извинения за столь внезапное объявление и будем благодарны за ваше понимание.

Фото WCCF Tech

Как видим из формулировок, сам ритейлер ещё не знает точно, насколько сильно вырастут цены. Почему упоминается только Gigabyte, неясно, но, само собой, рост цен не ограничится только картами этой фирмы.