Нам наконец-то полноценно покажут GTA VI? Rockstar анонсировала презентацию в конце месяца

Компания Rockstar объявила о грядущем мероприятии, где расскажет новые подробности о грядущей игре GTA VI. Презентация состоится 27 августа и будет транслироваться на Netflix и YouTube.

Выбор достаточно интересный, особенно если учесть, что зрители Netflix посмотрят её на шесть часов раньше.

Фото Neflix

Пока никаких подробностей о том, что именно нам покажут, нет, но геймеры ожидают демонстрации геймплея. Несмотря на прошедший несколько месяцев назад анонс и выход в ноябре, до сих пор студия не показала ни одного геймплейного эпизода.

Напомним, игра выйдет 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series. На ПК проект ожидается когда-то позже, но подробностей пока нет.