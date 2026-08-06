Компания Nvidia даёт возможность купить GeForce RTX 50 по рекомендованной цене, но только на мероприятии QuakeCon

Видеокарты снова активно растут в цене, и компания Nvidia решила дать людям возможность купить их по рекомендованным ценам. Правда, не просто в рознице, а в рамках конкретного мероприятия.

Компания рекламирует такую возможность на QuakeCon, который открыл свои двери сегодня. Рекламный стенд Nvidia сообщает, что желающие смогут купить RTX 5070 FE за 550 долларов, GeForce RTX 5080 FE за 1000 долларов, а RTX 5090 FE обойдётся в 2000 долларов. К слову, сейчас в рознице цены на RTX 5090 составляют 4000-5000 долларов и более, так что это действительно крайне выгодное предложение.

Фото Videocardz

Сама компания называет свою акцию «Подтвержденным приоритетным доступом в реальной жизни». Довольно иронично, учитывая, что речь о рекомендованных ценах, которые так и не изменились, несмотря на реалии рынка.

Если вы планируете посетить мероприятие в этом году с 6 по 9 августа, как можно скорее отправляйтесь на стенд GeForce, чтобы принять участие в событиях. А если вы хотите обновить свою видеокарту, наша команда предоставит вам возможность приобрести GeForce RTX 5090, 5080 и 5070 Founders Edition вживую на QuakeCon, пока товар есть в наличии

Купить карту по нормальной цене сможет любой желающий, хотя неясно, сколько именно карт Nvidia выделила для этого мероприятия.