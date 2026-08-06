Thunderobot перевела игровые 17-дюймовые ноутбуки Range на платформу AMD и добавила модель с экраном 2K

Thunderobot обновила линейку 17-дюймовых игровых ноутбуков Range 17. В новую серию G2A вошли четыре модели: Evo, Pro, Max и совершенно новая Pro 2K.

Главное изменение — смена платформы. Evo и Pro, выросшие из прошлогодних G2 Evo и G2 Pro, перешли с Intel Core 13-го поколения на AMD Ryzen 7 H255. Производитель обещает прирост в многопоточных задачах и меньший аппетит к энергии. Тот же процессор стоит и в двух других моделях серии. Видеокарты сохранили максимальный для себя TGP в 115 Вт, то есть работают на полную, а не в урезанном режиме, как это часто бывает в ноутбуках. Ещё одно заметное изменение: Windows 11 Pro теперь предустановлена из коробки, доплачивать или устанавливать систему самостоятельно не нужно.

Thunderobot Range 17 G2A Max Источник изображения: Thunderobot

Новинка линейки — Range 17 G2A Pro 2K. Корпус тот же, что у обычной Pro, но экран другой: QHD 2560×1440 при 165 Гц вместо FHD на 144 Гц. Оперативной памяти вдвое больше — 32 ГБ DDR5 против 16 ГБ. Видеокарта осталась прежней, RTX 5060 на 8 ГБ.

Thunderobot Range 17 G2A Pro 2K Источник изображения: Thunderobot

Прочие характеристики: в Evo стоит RTX 5050 (8 ГБ) и 16 ГБ DDR5, у Pro — RTX 5060 (8 ГБ) и те же 16 ГБ, у старшей Max — RTX 5070 с 8 ГБ памяти GDDR7 и 32 ГБ DDR5. Экраны у Evo и Pro — 17,3 дюйма IPS FHD 144 Гц, у Max и Pro 2K — 17,3 дюйма IPS QHD 165 Гц. Накопитель во всех конфигурациях один и тот же — SSD на 1 ТБ, вес тоже одинаковый — 2,65 кг. Внешне серия не изменилась: те же аэродинамические линии и подсветка-«крылышки» на задней панели крышки.

Thunderobot Range 17 G2A Pro 2K Источник изображения: Thunderobot

Все они уже поступают в продажу.