Новинки Samsung ставят рекорды в Европе. 40% всех предзаказов на новые складные смартфоны пришлось на Fold8

Новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z установили рекорд по предзаказам в Европе. Как сообщает GSM Arena, сама Samsung заявила, что новые складные смартфоны превзошли предыдущий рекорд по предварительным заказам в Европе более чем на 17%.

При этом, конечно, некоторые модели оказались заметно более востребованными. В частности, для Galaxy Z Fold8 и Fold8 Ultra заказы увеличились на 70%, а конкретно на новый Fold8, который имеет иной форм-фактор, вообще пришлось 40% всех предзаказов.

Новинки уже поступили в продажу в Европе, так что вскоре, вероятно, Samsung похвастается и какими-то показателями непосредственно продаж.