Xiaomi Pad 9 и Pad 9 Pro получат экраны 3,2K и батареи на 9720 мА·ч

Xiaomi готовит новое поколение флагманских планшетов — Pad 9 и Pad 9 Pro. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, обе модели получат 11,16-дюймовые экраны IPS с разрешением 3,2K и аккумуляторы на 9720 мА·ч.

Автономность, судя по всему, будет выше, чем у предшественника, так как в Pad 8 Pro установлена батарея емкостью 9200 мА·ч. Прирост емкости батареи новой модели составит 520 мА·ч.

Главным различием между Pad 9 и Pad 9 Pro станет скорость зарядки. Базовая модель получит поддержку 45-ваттной зарядки, а Pro-версия будет заряжаться с максимальной мощностью 67 Вт.

Xiaomi Pad 9 Pro оснастят SoC Qualcomm семейства Snapdragon 8 (какая именно SoC будет использоваться — пока неизвестно). Об аппаратной платформе базового Pad 9 информации пока нет.

Параллельно Xiaomi готовит еще один планшет — Pad 8s Pro. Он уже прошел сертификацию с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт.

Xiaomi пока не раскрывает дату премьеры серии Pad 9 и ее стоимость. Неизвестны также характеристики камер, объемы памяти и точная частота обновления экранов. Поэтому данные о 3.2K-дисплеях и батареях на 9720 мА·ч пока остаются предварительными.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.