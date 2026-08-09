Флагман iQOO 16T получит мощную комбинированную систему охлаждения и 200-мегапиксельную камеру

Но перископного модуля не будет

iQOO готовит к выходу новый флагман 16T, и он, согласно данным инсайдера Wisdom Pikachu, получит мощную систему охлаждения — комбинированную, жидкостную в сочетании с вентилятором. Такое охлаждение потенциально позволит iQOO 16T дольше работать на максимальной мощности.

Разрешение главного датчика основной камеры составит 200 Мп, но перископного модуля в составе основной камеры не будет. Такое исполнение камеры соответствует концепции T-серии, где приоритет отдается производительности, экрану и автономности, а система камер остается проще, чем у топовых камерофонов.

По предварительным данным, iQOO тестирует новинку с еще не представленным флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Смартфону также приписывают экран 2K с панелью Samsung

Дата премьеры iQOO 16T пока неизвестна. Поскольку нынешняя модель, iQOO 15T, вышла только в мае текущего года, до выхода новинки может пройти еще немало времени.

Wisdom Pikachu точно сообщил о выходе Xiaomi 13 Ultra в апреле 2023 года и о появлении планшетов Xiaomi Pad 6 на той же презентации.