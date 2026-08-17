В Сан-Франциско произошёл случай, который исследователи называют важной вехой в развитии ИИ. Компания Andon Labs поручила Claude управление розничным магазином, где вместе с искусственным интеллектом работала команда настоящих сотрудников. В прошлом месяце Claude впервые самостоятельно уволил одного из них.

Причиной стали постоянные опоздания: сотрудник пропустил установленное время начала смены в 17 из 23 рабочих дней. При этом ИИ заметил проблему далеко не сразу. Как выяснилось, созданная им инструкция для сотрудников исчезла из ограниченной рабочей памяти системы. В результате Claude долгое время оставался чрезмерно лояльным руководителем и даже говорил работникам не переживать из-за опозданий.

Изображение сгенерировано в Grok

Глава Andon Labs Лукас Петерссон считает этот случай показательным. По его словам, человек на месте руководителя уволил бы такого сотрудника значительно раньше, поэтому решение Claude не считают неэтичным.

Данный случай отличается тем, что большая языковая модель впервые выступила именно в роли начальника и самостоятельно приняла решение об увольнении человека.