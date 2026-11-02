Зарядки не пропадут со связи: «Бери заряд» Яндекса обновил тысячи станций в Москве

Команда «Бери заряд» обновила 10 750 станций в Москве — около двух третей столичной сети. Изменения затронули точки, расположенные в местах с большим потоком посетителей, включая вокзалы, торговые центры и кафе.

На станциях установили новые модули связи с SIM-картами нескольких мобильных операторов и подключением к Wi-Fi. Если сигнал одной сети окажется слабым, оборудование автоматически переключится на другой доступный канал. Это должно упростить аренду и возврат портативных аккумуляторов в местах с нестабильным покрытием.

Кроме того, экраны и модули связи оснастили резервными батареями. При отключении электричества они смогут работать до пяти часов. На экране появится предупреждение о необходимости вернуть зарядное устройство на другую станцию. Ранее при сдаче аккумулятора в обесточенную точку аренда могла продолжаться. По данным сервиса, около 40% пользователей возвращают устройства без открытия приложения, поэтому такое оповещение особенно важно.

Также было обновлено программное обеспечение станций. Теперь они самостоятельно передают сведения о неисправностях, отключении питания и проблемах с ячейками. На основании этих данных система формирует заявки для технических специалистов.

Всего сеть «Бери заряд» насчитывает более 60 тыс. точек в России и охватывает свыше 200 крупных городов и 800 небольших населённых пунктов.