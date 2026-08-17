Миниатюрный настольный ПК в корпусе менее 7 л. Представлен Lenovo Lecoo Cool 311

Lenovo представила компактный бизнес-ПК Cool 311, построенный на новых процессорах Intel семейства Wildcat Lake. Компьютер выпускается в двух версиях, а его стоимость в Китае начинается с 3199 юаней.

Старшая конфигурация за 3599 юаней оснащена 6-ядерным и 6-поточным Core 5-320, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD на 512 ГБ. Процессор способен разгоняться до 4,6 ГГц и имеет встроенную графику 2Xe. Более доступный вариант за 3199 юаней получил 5-ядерный Core 3-304 с частотой до 4,3 ГГц и графикой 1Xe.

Главная особенность Cool 311 — компактные размеры. Корпус объёмом всего 6,7 л имеет габариты 100 × 240 × 285,2 мм. Чёрный корпус получил текстурированное оформление с волнообразным узором.

Компьютер оснащён беспроводным сетевым адаптером и поставляется с Windows 11 Home. На передней панели расположены USB Type-C 2.0 и два USB 2.0, а сзади — HDMI, два USB 2.0, два USB 3.0 и гигабитный Ethernet.