Karbonn вернулась на рынок смартфонов: представлены Rebel и Rebel Pro

Rebel и Rebel Pro получили аккумуляторы ёмкостью до 7000 мА•ч и Android 16

Компания Karbonn представила смартфоны Rebel и Rebel Pro, возобновив выпуск мобильных устройств под собственным брендом.

Обе новинки поддерживают только сети 4G, работают под управлением Android 16 и построены на однокристальной платформе MediaTek Helio G81. Ещё одна модель семейства — Rebel 5G — находится в разработке и должна поступить в продажу позднее.

Karbonn Rebel оснащён 6,75-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, а аккумулятор — внушительную ёмкость 7000 мА•ч. Смартфон будет доступен в 3 цветовых вариантах.

У Rebel Pro экран с частотой 120 Гц, фронтальная камера на 16 Мп и тыльная система с основным 64-мегапиксельным модулем и дополнительной камерой, оформленная в виде трёх колец. Ёмкость аккумулятора уменьшена до 6000 мА•ч, а покупателям предложат 4 варианта расцветки, включая Cherry Red.

Рекомендованная цена обеих моделей в Индии составляет 14 999 рупий, однако на старте Karbonn Rebel оценён в 11 999 рупий, а Rebel Pro — в 12 499 рупий. Дополнительно предусмотрена банковская скидка в размере 1000 рупий. С её учётом стоимость базовой версии снижается до 10 999 рупий, а Pro — до 11 499 рупий. В пересчёте это примерно 131 и 137 долларов соответственно.

Индийская компания Karbonn Mobiles практически полностью исчезла с рынка смартфонов под натиском китайских гигантов (Xiaomi, Vivo, Oppo и др.), однако бренд официально не закрылся и в конце октября 2026 года объявил о своем масштабном возвращении.