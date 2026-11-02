Tesla выставила владельцу $539 за нажатие одной кнопки, а ущерб от повреждения зарядной станции достигает $25 000 ⁠ 3

Владельцам электромобилей Tesla стоит осторожнее пользоваться новой функцией Emergency Drive Away. Один из водителей нажал кнопку Activate, пока машина оставалась подключённой к зарядной станции Supercharger, но вовремя вспомнил о кабеле и не тронулся с места.

Несмотря на это, на экране появилось красное предупреждение о срабатывании функции и необходимости обслуживания. В сервисном меню также обнаружилась ошибка BMS_a228_EmergencyDriveAwayServiceRequired, которую, по словам специалиста Tesla, может сбросить только официальный сервис.

Самым неприятным последствием оказалась стоимость устранения проблемы. По данным пользователя X под ником Yaro, в одном из случаев владельцу выставили счёт на 539 долларов за проверку зарядного порта и сброс предупреждения. При этом автомобиль продолжал заряжаться, несмотря на сообщение об ошибке.

Функцию Emergency Drive Away компания представила 1 октября вместе с обновлением ПО 2026.38.3. Она позволяет начать движение от американской станции Supercharger, даже если зарядный кабель ещё подключён. Для активации водитель должен выбрать режим Drive, удерживать педаль тормоза и нажать Activate.

Tesla предупреждает, что функция повредит зарядный порт автомобиля и Supercharger, причем ущерб станции в зависимости от модели может достигать $25 000. Кроме того, система передаёт компании короткие записи с камер машины.