Полмиллиона сайтов-призраков: в Рунете растет число заброшенных ресурсов

Эксперты связывают это с заброшенными проектами, техническими сбоями и уязвимостями программного обеспечения

Группа «Рунити» сообщила о росте числа проблемных сайтов в доменной зоне .ru. По итогам мониторинга в 2026 году выявлено 552,9 тыс. ресурсов, которые некорректно отвечают на запросы пользователей. За два года их количество увеличилось на 24%.

Полмиллиона сайтов-призраков: в Рунете растет число заброшенных ресурсов
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

В сентябре 2024 года таких сайтов насчитывалось 442,7 тыс., а год спустя — уже 515,3 тыс. Сейчас на них приходится 9,3% всех зарегистрированных доменов в зоне .ru.

Большинство проблемных ресурсов возвращают HTTP-коды ошибок 4xx и 5xx. Первые указывают на недоступность или отсутствие запрашиваемой страницы, вторые — на сбои в работе сервера. Среди возможных причин — ошибки при переносе и обновлении сайтов, последствия DDoS-атак и прекращение поддержки старых проектов.

В «Рунити» связывают рост показателя в том числе с накоплением заброшенных интернет-площадок. Компании и частные пользователи регистрируют домены для новых проектов, но не всегда продолжают их развивать и обслуживать. При этом доменные имена могут сохраняться даже после закрытия сайтов.

На доступность ресурсов также влияют уязвимости программного обеспечения и проблемы с управлением доменами. Например, 21 октября 2026 года обнаружение двух критических уязвимостей в PHP привело к временной приостановке работы ряда сайтов по всему миру. Владельцы ограничивали к ним доступ до установки исправлений, чтобы снизить риск кибератак. При этом наличие серверной ошибки не всегда означает, что сайт окончательно прекратил работу.

Напомним, группа «Рунити» объединяет компании «Руцентр», «Рег.ру», «Рег.облако», SpaceWeb и другие ИТ-проекты, работающие в сфере регистрации доменов, хостинга и облачных технологий.

Сети и серверыРунитиРоссиярунетИсточники:Рунити

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