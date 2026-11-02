Votour V5 готов к дороге: в России начали выпуск нового кроссовера

На заводе холдинга АГР в Сестрорецке (Санкт-Петербург) началось производство полного цикла городского кроссовера Votour V5. Модель стала второй маркой, выпуск которой организован на площадке в рамках партнёрства АГР и Defetoo. Ранее здесь запустили производство Tenet Plus L4.

Подготовка предприятия к выпуску новых автомобилей прошла после масштабной модернизации в первой половине 2026 года. На заводе установлено 175 роботов в сварочном цехе и 54 — в окрасочном. Сборочная линия оснащена автономными транспортными средствами AGV, роботизированными комплексами и дополнительными участками подготовки компонентов. Контроль операций обеспечивают системы машинного зрения и компьютерного анализа.

Отдельное внимание уделено антикоррозийной защите кузова. Для обработки скрытых полостей воском применяется автоматизированная система с компьютерной проверкой качества. Также используются дополнительные защитные покрытия, в том числе антигравийные и антишумные материалы.

Votour V5 — первая модель нового российского бренда. Кроссовер получил кузов в стиле фастбэк, покатую крышу, 19-дюймовые легкосплавные диски, двухъярусную светодиодную оптику и скрытые дверные ручки.

Продажи автомобиля должны начаться в ноябре 2026 года. Информацию о технических характеристиках и комплектациях производитель обещает раскрыть позднее.