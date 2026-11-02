Honor создала самый мощный в мире смартфон: Honor Win 2 с батареей 10 100 мАч, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и камерой 200 Мп возглавил рейтинг Android-флагманов по версии AnTuTu ⁠ 1

AnTuTu опубликовала рейтинг производительности Android-смартфонов за октябрь 2026 года. Первое место занял Honor Win 2 с результатом 4 958 339 баллов. Red Magic 12 Pro+ набрал 4 956 846 баллов и отстал всего на 1493 балла — по результатам тестирования флагманы показали почти одинаковую производительность.

Оба смартфона построены на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, но используют разные системы охлаждения. Honor Win 2 получил активную систему с двумя воздушными каналами: один отводит тепло непосредственно от SoC, второй соединён с испарительной камерой. В Red Magic 12 Pro+ увеличили площадь жидкостного охлаждения: вместо одного контура установили двойной, охватывающий в том числе материнскую плату и каналы воздушного потока.

Третье место занял iQOO 16 с результатом 4 865 546 баллов. Смартфон также построен на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Полный топ-10 самых мощных смартфонов октября по версии AnTuTu за выглядит так:

Honor Win 2 — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6;

Red Magic 12 Pro+ — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6;

iQOO 16 — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6;

Xiaomi 18 Fold — Xiaomi Xring O3;

OnePlus 16 — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6;

Honor Magic 9 Pro Max — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6;

Vivo X500 Pro Max — Dimensity 9600 Pro;

Oppo Find X10 Pro Max — Dimensity 9600 Pro;

Honor Win RT2 — Snapdragon 8 Elite Gen 5;

iQOO 15 Ultra — Snapdragon 8 Elite Gen 5.

В рейтинге указаны среднемесячные результаты производительности, не рекорды отдельных устройств. В выборку вошли данные AnTuTu V12, собранные в Китае с 1 по 31 октября; учитывались смартфоны, для которых набралось не менее тысячи действительных тестов.

Ранее сообщалось, что Honor Magic 9 — самые популярные Android-флагманы в Китае.