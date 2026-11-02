Honor 600 Pro — самый мощный субфлагман по версии AnTuTu, Honor Win Turbo — на втором месте
Обе модели базируются на SoC MediaTek семейства Dimensity 8500
Honor 600 Pro занял первое место в рейтинге производительности Android-смартфонов субфлагманского уровня за октябрь 2026 года. Его средний результат в AnTuTu V12 составил 2 304 709 баллов. Вторым стал Honor Win Turbo с 2 281 222 баллами, третьим — iQOO Z11, набравший 2 253 616 баллов.
В целом рейтинг самых мощных субфлагманов октября 2026 года выглядит так:
Honor 600 Pro;
Honor Win Turbo;
iQOO Z11;
OPPO Reno15 Pro;
OPPO Reno15;
OPPO K15 Pro;
REDMI Turbo 5;
Xiaomi 17T;
OPPO Reno 16;
iQOO Z10 Turbo.
Все модели из топ-10 построены на однокристальных системах MediaTek семейств Dimensity 8500 и Dimensity 8400 — ни одной модели на базе SoC Qualcomm в рейтинге нет.
Ранее в AnTuTu назвали самые мощные Android-флагманы октября 2026 года, и лидером тоже является модель Honor.