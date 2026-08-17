Xiaomi 18 Ultra не будет, Oppo и Vivo отменяют глобальные Ultra-смартфоны — рынок заполнят модели Pro Max

В 2027 году Samsung Galaxy S27 Ultra может оказаться единственным крупным смартфоном с названием Ultra, доступным на мировом рынке

По данным инсайдера Kartikey Singh, Xiaomi якобы окончательно отказалась от выпуска Xiaomi 18 Ultra. Вместо него вершиной новой линейки станет Xiaomi 18 Pro Max. 19.

Параллельно появились сведения, что Oppo и Vivo оставят следующие флагманы с приставкой Ultra и эксклюзивными для китайского рынка. Глобальные флагманы этих компаний могут перейти на обозначение Pro Max, тогда как полноценные Ultra-модели останутся в Китае. Официального подтверждения от производителей пока нет.

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Samsung Galaxy S27 Ultra может стать чуть ли не единственным глобальным Ultra-флагманов. При этом инсайдер добавил, что смартфоны Pro Max от китайских производителей могут оказаться даже более продвинутыми по характеристикам, чем нынешние Ultra-флагманы Samsung.

Kartikey Singh ранее выложил точные рендеры Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13 Ultra за несколько месяцев до анонса.