Российское ПО получит цифровые паспорта: Минцифры запустит сертификацию кода

Это позволит определить издателя и проверить, не изменялось ли приложение после выпуска

Минцифры с 2027 года планирует ввести обязательную сертификацию программного кода российских разработчиков. В 2028 году ведомство также планирует начать выдавать корпоративные сертификаты безопасности. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.

Сертификат позволит определить издателя программы и проверить, менялся ли код после выпуска. Соответствующая информация будет включена в установочный файл. Благодаря этому операционная система сможет распознать разработчика и предупредить пользователя, если приложение выпущено неизвестной компанией.

Полномочия Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры получит с 1 марта 2027 года. Ведомство будет устанавливать требования к сертификатам, выпускать и отзывать их, создавать ключи электронной подписи и вести единый реестр.

Сейчас через «Госуслуги» бесплатно можно получить сертификаты только для сайтов. Новый порядок допускает введение платы за другие виды сертификатов. При этом тарифы и сроки их действия пока не определены. Государственные и муниципальные органы, а также Банк России смогут получать документы бесплатно.

Эксперты указывают на возможный конфликт интересов: Минцифры будет одновременно устанавливать правила сертификации и предоставлять соответствующие услуги. Кроме того, российские сертификаты пока не признаются зарубежными платформами, поэтому компаниям, работающим на международных рынках, придется использовать несколько вариантов электронной подписи.