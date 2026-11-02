ChatGPT ни при чем: на Россию обрушились DDoS-атаки с участием ботов ⁠ 1

В России зафиксировали первые DDoS-атаки, в которых злоумышленники используют ботов, имитирующих трафик легитимных ИИ-агентов. Такие инциденты произошли в сентябре и октябре 2026 года. Ранее аналогичные схемы обнаруживали за рубежом. Об этом сообщили в StormWall.

В сентябре основными целями атак стали СМИ, интернет-магазины, банки, телекоммуникационные компании и крупные онлайн-сервисы. Чаще всего злоумышленники выбирали площадки, открывшие доступ поисковым ботам нейросетей для индексации контента. На медиа пришлось 32% подобных инцидентов, на интернет-магазины — 26%, на банки — 17%, на телеком-отрасль — 14%.

Поддельные боты указывают в HTTP-заголовке User-Agent названия известных ИИ-агентов, например GPTBot и ChatGPT-User. При этом они могут использовать актуальные версии идентификаторов, поэтому определить подмену только по этому параметру сложно. Дополнительным признаком становится характер запросов: в отличие от настоящих ИИ-агентов, имитирующие их боты могут обращаться к API и другим нетипичным для них разделам сайтов.

По прогнозу StormWall, к концу 2026 года на ботов, маскирующихся под ИИ-трафик, может приходиться 5–10% всего бот-трафика в России. Для противодействия таким атакам эксперты рекомендуют применять поведенческий анализ, машинное обучение и более строгие правила доступа.