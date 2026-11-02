ChatGPT ни при чем: на Россию обрушились DDoS-атаки с участием ботов

Злоумышленники маскируют вредоносный трафик под запросы нейросетей

В России зафиксировали первые DDoS-атаки, в которых злоумышленники используют ботов, имитирующих трафик легитимных ИИ-агентов. Такие инциденты произошли в сентябре и октябре 2026 года. Ранее аналогичные схемы обнаруживали за рубежом. Об этом сообщили в StormWall.

ChatGPT ни при чем: на Россию обрушились DDoS-атаки с участием ботов
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

В сентябре основными целями атак стали СМИ, интернет-магазины, банки, телекоммуникационные компании и крупные онлайн-сервисы. Чаще всего злоумышленники выбирали площадки, открывшие доступ поисковым ботам нейросетей для индексации контента. На медиа пришлось 32% подобных инцидентов, на интернет-магазины — 26%, на банки — 17%, на телеком-отрасль — 14%.

Поддельные боты указывают в HTTP-заголовке User-Agent названия известных ИИ-агентов, например GPTBot и ChatGPT-User. При этом они могут использовать актуальные версии идентификаторов, поэтому определить подмену только по этому параметру сложно. Дополнительным признаком становится характер запросов: в отличие от настоящих ИИ-агентов, имитирующие их боты могут обращаться к API и другим нетипичным для них разделам сайтов.

По прогнозу StormWall, к концу 2026 года на ботов, маскирующихся под ИИ-трафик, может приходиться 5–10% всего бот-трафика в России. Для противодействия таким атакам эксперты рекомендуют применять поведенческий анализ, машинное обучение и более строгие правила доступа.

Сети и серверыStormWallРоссияDDoSИсточники:StormWall

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Полмиллиона сайтов-призраков: в Рунете растет число заброшенных ресурсов
Главное
Все новости
14:373Полмиллиона сайтов-призраков: в Рунете растет число заброшенных ресурсов
14:166Votour V5 готов к дороге: в России начали выпуск нового кроссовера
12:4914Российское ПО получит цифровые паспорта: Минцифры запустит сертификацию кода
12:351Karbonn вернулась на рынок смартфонов: представлены Rebel и Rebel Pro
12:3212Honor 600 Pro — самый мощный субфлагман по версии AnTuTu, Honor Win Turbo — на втором месте
12:279Tesla выставила владельцу $539 за нажатие одной кнопки, а ущерб от повреждения зарядной станции достигает $25 000
12:213Зарядки не пропадут со связи: «Бери заряд» Яндекса обновил тысячи станций в Москве
Honor создала самый мощный в мире смартфон: Honor Win 2 с батареей 10 100 мАч, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и камерой 200 Мп возглавил рейтинг Android-флагманов по версии AnTuTu12:127Honor создала самый мощный в мире смартфон: Honor Win 2 с батареей 10 100 мАч, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и камерой 200 Мп возглавил рейтинг Android-флагманов по версии AnTuTu Он сместил на второе место Red Magic 12 Pro+
Вычислительные мощности в орбитальных дата-центрах будут расти быстрее мощности наземных ЦОД уже через два года, по прогнозу главы SpaceX11:5812Вычислительные мощности в орбитальных дата-центрах будут расти быстрее мощности наземных ЦОД уже через два года, по прогнозу главы SpaceX В 2029 году превосходство будет значительным
Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro получат улучшенную защиту экрана от посторонних взглядов11:573Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro получат улучшенную защиту экрана от посторонних взглядов К тому же экраны станут ярче
11:50Представлен новый маршрутизатор от Banana Pie
11:4719Экраны ломаются, приложения глючат, но производительность — на уровне. iPhone Duo вошел в число самых мощных смартфонов Apple
11:31222 года охоты за космическими взрывами: телескоп NASA сгорит в атмосфере до конца недели, обломки могут упасть на Землю
10:5311Топовый камерофон Vivo X500 Ultra получит 200-мегапиксельный модуль с качественным зумом и две камеры по 50 Мп
10:50Компьютер толщиной 13 мм со 120-герцевым экраном. Представлен моноблок Lenovo Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition
10:4011747 Мбит/с на смартфоне. МегаФон запустил сеть 5G в своих салонах связи
10:382Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max выходят на мировой рынок. Теперь официально
10:329Натрий-ионные аккумуляторы и топливные элементы освободили от налога до конца 2028 года в Китае
Никакие дроны не страшны: в России построят подземные дата-центры10:2159Никакие дроны не страшны: в России построят подземные дата-центры «Ростелеком» разрабатывает инфраструктуру, рассчитанную на защиту от серьёзных внешних угроз
В России стартовали продажи Xiaomi Smart Band 11: 21 день на одной зарядке, большой экран 1,72 дюйма, водозащита и более 150 режимов тренировок — за 5 тыс. рублей10:141В России стартовали продажи Xiaomi Smart Band 11: 21 день на одной зарядке, большой экран 1,72 дюйма, водозащита и более 150 режимов тренировок — за 5 тыс. рублей Есть и керамическая версия — она дороже
10:141Xiaomi нет равных по продажам умных замков, видеодомофонов и камер в Китае
10:112В расширение Claude Code для Cursor внедрили троян для удалённого доступа к компьютерам разработчиков
10:057«Проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры»: у Beget — одного из крупнейших хостинг-провайдеров Рунета — масштабный сбой
Крупнейший в мире суперкомпьютер Colossus 2 Илона Маска уже опередил Stargate и все остальные дата-центры10:025Крупнейший в мире суперкомпьютер Colossus 2 Илона Маска уже опередил Stargate и все остальные дата-центры Colossus 2 в Мемфисе насчитывает вычислительные мощности, эквивалентные 1,11 млн ускорителей H100
09:58Waymo и Toyota начнут выпуск специального роботакси bZ4X прямо на конвейере в Японии
09:5214Курьер нашёл безлимитную SIM-карту, потратил $3000 и получил тюремный срок
Windows 11 научилась переустанавливать себя через интернет без флешки, но есть нюанс: это чистая установка с удалением всех файлов09:517Windows 11 научилась переустанавливать себя через интернет без флешки, но есть нюанс: это чистая установка с удалением всех файлов Cloud rebuild работает, даже если ПК не запускается
09:47Гибриды с большим запасом хода и полноприводные «Москвичи» выйдут уже в 2027 году
09:442Мичиган запускает ИИ-алгоритм для сортировки заключённых по уровню опасности, заменяя решение специальных комиссий
09:442Крупнейший сборщик iPhone намерен захватить половину мирового рынка ИИ-серверов. Мощности Foxconn забронированы на следующие 18 месяцев
09:392Первая прикроватная лампа Xiaomi за 8 лет стала суперхитом и собрала в 24 раза больше необходимой суммы
09:371Rivian запустит беспилотные такси с Uber в 2028 году, а испытания автопилота начнёт в 2026-м