Цены на DeepSeek резко выросли. Рост достиг 1100%

Китайский стартап DeepSeek, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, повысил цены на API для своих моделей V4-Pro и V4-Flash и ввел тарифы на пиковые и непиковые часы.

Согласно заявлению, новые тарифы, которые в некоторых случаях выше на 1100% текущих цен в зависимости от модели, типа токена и времени использования, вступили в силу 17 августа.

Пиковые периоды вычислительной мощности приходятся на 9:00-12:00 и 14:00-18:00 ежедневно, а все остальное время классифицируется как периоды простоя вне пиковой нагрузки. Единица измерения — юани за миллион токенов.

DeepSeek V4 Flash (более быстрая и дешёвая модель)

В спокойное время (когда мало людей пользуются):

Ввод с попаданием в кэш (когда система уже «помнит» часть вашего запроса и обрабатывает его дешевле) — 0,05 юаня;

Ввод без попадания в кэш — 1,5 юаня;

Вывод (ответ модели) — 4,5 юаня.

В час пик (когда много пользователей):

Ввод с попаданием в кэш — 0,10 юаня;

Ввод без попадания в кэш — 3 юаня;

Вывод — 9 юаней.

DeepSeek V4 Pro (более мощная модель)

В спокойное время:

Ввод с попаданием в кэш — 0,15 юаня;

Ввод без попадания в кэш — 4,5 юаня;

Вывод — 13,5 юаня.

В час пик:

Ввод с попаданием в кэш — 0,30 юаня;

Ввод без попадания в кэш — 9 юаней;

Вывод — 27 юаней.

Изображение сгенерировано в Grok

Мы уже подробно следили за ценовыми колебаниями вокруг моделей DeepSeek. В апреле 2026 года редакция сообщала о введении временной 75-процентной скидки на V4-Pro — акция была ограничена 5 мая и сопровождалась десятикратным снижением стоимости кэширования входных данных для всего API.

Уже в конце мая скидка стала постоянной: DeepSeek официально зафиксировала цену на уровне четверти от первоначальной, снизив стоимость API V4-Pro до 0,025–6 юаней за миллион токенов. Тогда же компания связывала возможность дальнейшего удешевления с массовым запуском суперузлов Huawei Ascend 950 во второй половине года. На фоне этих снижений сравнительный анализ Artificial Analysis показал, что DeepSeek V4-Pro обходится в 12–19 раз дешевле флагманских моделей OpenAI и Anthropic при выполнении одинаковых тестовых задач.