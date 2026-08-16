Samsung и Xiaomi ускоряют мобильный интернет: «МегаФон» назвал самые популярные смартфоны с «5G режимом»

Абоненты «МегаФона» начали чаще подключать опцию «5G режим». С начала лета количество активаций сервиса выросло на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе оператора. Наибольший интерес к ускорению мобильного интернета проявляют владельцы смартфонов Samsung и Xiaomi — на них приходится более половины всех подключений.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

В десятку наиболее популярных устройств вошли как дорогие модели, так и смартфоны массового сегмента. Лидером стал Samsung Galaxy S23 Ultra, далее следуют Galaxy A12 и Xiaomi Redmi Note 12. Среди других востребованных аппаратов — Samsung Galaxy S24 Ultra и S22 Ultra, а также модели серий Galaxy A (A32, A54/A55) и Redmi Note (10S, 12, 13).

Чаще всего опцию используют жители Москвы и Московской области. Мобильный интернет здесь активно применяется для работы, навигации, просмотра видео и других задач, требующих стабильного соединения.

При этом заметный рост интереса отмечен и в регионах. В Мордовии число подключений увеличилось на 73%, в Ненецком автономном округе — на 59%. В Новгородской области прирост составил 47%, в Карелии — 43%, а в Свердловской области — 52%.