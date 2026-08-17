«Кипяток из-под крана» от Xiaomi — новый очиститель умеет нагревать воду до 100 °C

Mijia Water Purifier 2 Boiling Edition поступил в продажу в Китае

17 августа в Китае стартовали продажи Xiaomi Mijia Water Purifier 2 Boiling Edition. Устройство одновременно очищает и нагревает воду, причём способно подавать её непосредственно при температуре 100 °C. Стартовая цена новинки составила 2699 юаней.

Система получила 12 ступеней очистки и способна удалять 145 типов загрязнений. В ней используется обновлённая мембрана обратного осмоса без хлора и бесщёточный инверторный насос. Все элементы резервуара, контактирующие с водой, выполнены из пищевой нержавеющей стали 304.

Конструкция нагревательной камеры рассчитана на равномерное поддержание температуры, а производительность подачи горячей воды достигает 2000 г. Устройство также получило сертификат качества очистки воды для матерей и детей.

Очиститель интегрирован в экосистему Xiaomi Surge Smart Connect. Через приложение Mijia можно контролировать качество и расход воды, а также состояние фильтра.

Пользователь может самостоятельно настраивать режимы подачи и пополнения воды. Для семей с детьми предусмотрена блокировка от случайного включения.