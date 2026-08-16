Xiaomi Mi 6 получил HyperOS 4 на базе Android 17 спустя девять лет после выхода

Разработчик Rlightz7iF_RLZ выпустил прошивку HyperOS 4 для Xiaomi Mi 6. Сборка имеет номер 4.0.0.9.XCACNXM и создана на основе внутренней версии HyperOS 4 для Xiaomi 17.

Старый смартфон способен достаточно плавно работать с новой системой, а часть функций HyperOS 4 функционирует корректно. Однако это исключительно экспериментальная сборка: в ней остается множество ошибок, поэтому разработчик рекомендует ее только энтузиастам для ознакомления и не советует использовать в качестве основной системы.

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Xiaomi Mi 6 вышел в 2017 году и давно лишился официальных крупных обновлений. Несмотря на это, модель продолжает жить благодаря сообществу разработчиков: ранее для нее создавались неофициальные порты MIUI 13 и MIUI 14.

Теперь девятилетний смартфон получил возможность запустить уже HyperOS 4 — систему на базе Android 17, что выглядит особенно впечатляюще для устройства эпохи Snapdragon 835.