Представлен лазерный уничтожитель комаров Photon Matrix. Цена уже известна

Устройство с лидаром, радаром и ИИ распознает насекомых в воздухе на расстоянии до 6 метров и поражает их лазером

Компания Photon Matrix объявила о начале серийного производства одноименной системы для борьбы с комарами. Первая партия устройств должна быть отправлена покупателям в конце августа. Теперь приобрести Photon Matrix можно непосредственно у производителя, без участия в первоначальной краудфандинговой кампании.

Система способна обнаруживать комаров на расстоянии до 6 метров в пределах горизонтального угла 90 градусов. Для поиска целей используются лидар, миллиметровый радар и система компьютерного зрения с искусственным интеллектом. Устройство распознает объекты размером от 2 до 20 мм, движущиеся со скоростью до 1 м/с, после чего направляет на них лазерный импульс.

Производитель ранее опубликовал видеозаписи испытаний, демонстрирующие уничтожение комаров в воздухе. При этом реальную эффективность устройства в домашних и других условиях еще предстоит подтвердить независимыми испытаниями. Компания рассчитывает использовать технологию не только в жилых помещениях, но и в медицинских учреждениях и других местах.

Домашняя версия Photon Matrix с инфракрасным лазером стоит $988. Более мощная модель с синим лазером, ориентированная в том числе на промышленное применение, обойдется в $1088.