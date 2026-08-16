SK Hynix отказалась менять неисправный SSD и предложила вернуть деньги, за которые сегодня уже не купить такой накопитель

Пользователь Reddit пожаловался на гарантийный случай с SSD SK Hynix. Накопитель вышел из строя, однако производитель сообщил, что заменить его на аналогичную модель сейчас не может. Вместо этого компания предложила вернуть первоначальную стоимость устройства.

Проблема заключается в том, что за время после покупки цены на SSD существенно выросли на фоне дефицита накопителей. Поэтому возвращенной суммы может оказаться недостаточно для приобретения нового SSD с сопоставимыми характеристиками. Стоимость некоторых моделей, включая SK Hynix Platinum P51 и предыдущую P41, с начала дефицита уже увеличилась примерно вдвое.

При этом подобный вариант предусмотрен гарантийными условиями SK Hynix. Если накопитель невозможно отремонтировать или заменить, компания выплачивает меньшую из двух сумм — первоначальную цену покупки или текущую рыночную стоимость устройства. В обычной ситуации такой механизм не создает проблем, но при резком подорожании комплектующих он оказывается невыгодным для владельцев.

Похожие гарантийные споры в последнее время возникали и у других производителей. В частности, Micron после претензии пользователя согласилась заменить снятый с производства модуль памяти на другую модель аналогичной емкости.

В другой ситуации блогер Луис Россман добился от Samsung возврата средств за SSD по его текущей рыночной стоимости после длительных переговоров с компанией.