Новый смартфон Poco M8x 5G показали до анонса

Poco начала тизерную кампанию нового смартфона M8x 5G, который пополнит доступную линейку компании. Устройство уже появилось на сайте индийского маркетплейса Flipkart, где производитель показал часть задней панели и подтвердил поддержку сетей пятого поколения.

По опубликованному изображению смартфон получит компактный блок камер, заметно отличающийся от более крупного модуля Poco M8 Power. На задней панели видны два отверстия под камеры, однако пока неизвестно, будут ли обе камеры полноценными. Для сравнения, M8 Power оснащен основной камерой на 50 Мп и дополнительным сенсором с невысоким разрешением.

Логотип Poco расположен в нижней части корпуса по центру. Плоская боковая рамка получила золотистый акцент, перекликающийся с оформлением камеры. В целом дизайн M8x 5G выглядит достаточно сдержанно.

Другие характеристики смартфона пока не раскрываются. Неизвестны его процессор, объем памяти, емкость аккумулятора, стоимость и точная дата премьеры. Ожидается, что Poco раскроет больше подробностей в ближайшие дни.