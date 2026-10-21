«Я никогда не видел, чтобы что-то росло так быстро». Илон Маск рассказал о колоссальном росте популярности Grok Bot ⁠ 1

Илон Маск рассказал о колоссальном росте популярности персонального помощника Grok Bot.

Итак, что касается Grok Bot — мы наблюдаем самый быстрый рост продукта, который я когда-либо видел в своей жизни. Я никогда не видел, чтобы что-то росло так быстро. Мы также видим, что использование Grok Bot на одного пользователя со временем растёт. Оно не снижается. По мере того как мы делаем Grok Bot полезнее, пользователи начинают пользоваться им больше каждую неделю, а не меньше. Илон Маск

Он добавил, что компания ожидается широкого внедрения в течение нескольких недель для корпоративных клиентов: «Это очень важно — компании смогут использовать его в командах так, будто это виртуальный человек».

Думаю, Grok Bot в итоге будет потреблять большую часть наших вычислительных мощностей суперинтеллекта (SI). Илон Маск

Он добавил, что годовая выручка SpaceX к концу 2027 года может составить от 500 миллиардов до триллиона долларов.