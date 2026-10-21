Не только батарея на 10 000 мАч, но ещё и защита IP68, HyperOS 4 и камера Light and Shadow Hunter 800. Новые подробности о Redmi K100

Redmi раскрыла новые подробности о смартфоне K100, премьера которого в Китае запланирована на 26 октября.

Смартфон получит экран AMOLED c диагональю 6,83 дюйма, кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. Смартфон также оснастят отдельным графическим ускорителем D2, который, по заявлению компании, позволит запускать игру Honor of Kings с высокой частотой кадров на максимальных настройках графики.

Основная камера устройства получит 50-мегапиксельный сенсор Light and Shadow Hunter 800 размером 1/1,55 дюйма и объектив с диафрагмой F/1,68. На задней панели разместятся две камеры. Среди других особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, стереодинамики, семь антенн для улучшения связи и мощный вибромотор, защита IP68.

Redmi K100 получит оболочку HyperOS 4 из коробки с набором функций искусственного интеллекта Super AI 2.0 на базе большой языковой модели Xiaomi MiMo. Компания также обещает комплексные средства защиты конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что Redmi K100 получит батарею емкостью 10 000 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной зарядки.

Смартфон выйдет в трёх цветах, включая новый вариант Firefly Green. Предзаказы уже открыты на официальном сайте Xiaomi в Китае. Redmi K100 присоединится к моделям K100 Pro и K100 Pro Max, представленным ранее.