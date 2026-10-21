По 200 000 ускорителей Nvidia GB300 каждый месяц: Маск замахнулся на 20 ГВт вычислительной мощности

К концу 2027 года компания рассчитывает запустить не менее 13 ГВт вычислительных мощностей, а охлаждение подготовить сразу на 20 ГВт

Илон Маск заявил, что лично проводит в Мемфисе, до четырёх дней в неделю, занимаясь запуском кластеров суперкомпьютеров.

По его словам, SpaceX планирует устанавливать по 200 000 ускорителей Nvidia GB300 ежемесячно до конца 2026 года и сохранять аналогичный темп в следующем году. При этом в 2027 году основное внимание компания намерена уделить вычислительным системам на базе Vera Rubin.

К концу 2026 года SpaceX рассчитывает ввести в эксплуатацию около 2,5–3 ГВт вычислительных мощностей. В 2027 году компания намерена добавить ещё 10 ГВт. Маск заявил, что был бы удивлён, если бы суммарная мощность действующих вычислительных систем к концу следующего года оказалась ниже 13 ГВт. Впрочем, предприниматель не исключил и более амбициозного сценария, при котором показатель превысит 20 ГВт.

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Главным ограничением для расширения инфраструктуры Маск назвал системы охлаждения и электротехническое оборудование. Чтобы нехватка этих компонентов не тормозила запуск новых ускорителей, SpaceX планирует в 2027 году создать инфраструктуру охлаждения мощностью 20 ГВт. Такой запас должен существенно превышать потребности уже установленных графических процессоров и позволит быстрее наращивать вычислительные ресурсы для задач искусственного интеллекта.

Маск подчеркнул, что вероятность достижения отметки в 20 ГВт вычислительных мощностей пока невелика, но полностью исключать её нельзя.