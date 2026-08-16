Целая россыпь портов, включая два 2,5-гигабитных, в крошечном и тихом корпусе. Мини-ПК Minisforum за $260 поступил в продажу

Minisforum выпустила новый компактный компьютер Elite Mini M2 Air-304. Устройство построено на процессоре Intel Core 3 304 из семейства Wildcat Lake с пятью ядрами и пятью потоками, способным разгоняться до 4,3 ГГц. Производитель позиционирует модель для офисных задач, домашних мультимедийных систем, торговых терминалов и сетевых решений, а не для требовательных игр.

Компьютер заключен в корпус объемом всего 0,47 л с габаритами 112 × 112 × 37,15 мм. Он поддерживает до 64 ГБ DDR5-6400, хотя готовые конфигурации комплектуются памятью DDR5-5600. Для накопителя предусмотрен один слот M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0, дополнительно имеется разъем для карт TF. Особенностью модели стали два порта 2.5GbE на контроллерах Intel I226-V — такая конфигурация подойдет для создания программного маршрутизатора, сетевого узла или сегментированной сети.

Набор интерфейсов включает USB4 со скоростью до 40 Гбит/с, USB-C 10 Гбит/с, USB 2.0, два USB-A 3.2 Gen 2, два HDMI 2.0 и аудиоразъем 3,5 мм. Одновременное использование HDMI и USB4 позволяет подключить три 4K-монитора с частотой 60 Гц. Также предусмотрены Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

За охлаждение отвечает вентилятор радиального типа и фазопереходный термоинтерфейс. В тихом режиме при ограничении процессора до 15 Вт уровень шума составляет около 28,1 дБ, а в режиме 28 Вт — 32,7 дБ.

Цена стартует от 263 долларов.