Телевизор TCL с «суперквантовыми точками» толщиной всего 2 см попал в список лучших изобретений 2026 года, по версии Time ⁠ 2

Журнал Time включил телевизор TCL X11L SQD-Mini LED в список лучших изобретений 2026 года.

Модель использует технологию, которую компания называет «суперквантовыми точками» (Super Quantum Dot). По данным издания, она обеспечивает более точное излучение света на заданных длинах волн, улучшая цветопередачу и яркость изображения. Телевизор рассчитан как на домашние кинозалы, так и на хорошо освещённые помещения.

Заявленные характеристики включают охват 100% цветового пространства BT.2020, 20 736 зон локального затемнения и пиковую яркость XDR до 10 000 нит. Большое количество зон позволяет точнее управлять подсветкой и уменьшать ореолы вокруг ярких объектов на тёмном фоне. Такая яркость призвана обеспечить полноценное отображение HDR-контента, включая материалы Dolby Vision, с сохранением деталей в светлых и тёмных участках кадра.

Источник изображения: mydrivers // TCL

В оснащение входят экран Super Butterfly Wing Radiant Screen, аудиосистема Bang & Olufsen, платформа Smart Control System 3.0, ИИ-модель Fuxi и чип синхронизации света и цвета TSR AI. Толщина корпуса в самом тонком месте составляет около 2 см.

TCL утверждает, что X11L стал самым тонким в мире телевизором с Mini LED-подсветкой. Плоская задняя панель также упрощает настенное крепление устройства.