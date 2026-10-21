Историческое возвращение Starship в объятия Mechazilla показали в официальном видеоролике

Компания SpaceX представила эффектное видео, которое демонстрирует ловлю Starship при помощи Mechazilla. Ролик был сгенерирован ещё до планируемого ноябрьского запуска.

Ролик был показан под заголовком «Далее: Захват Starship» после того, как Илон Маск подтвердил, что в ходе 15-го запуска в ноябре компания попытается поймать как ускоритель Super Heavy, так и Starship.

Маск назвал это важным шагом, замыкающим цикл повторного использования Starship. «Если нам это удастся, это будет первый случай полного возвращения орбитальной ракеты-носителя», — сказал он.

Он оценил вероятность успеха с первой попытки как «более высокую», и заявил, что у SpaceX «есть еще несколько попыток запуска Starship до конца этого года», если 15-й полет окажется неудачным.

В сентябре корабль Ship 42, предназначенный для рейса 15, был поднят с помощью специальных приспособлений на стартовой площадке 2 в имитированное положение для захвата, где экипажи переключили рычаги и подсоединили быстросъемный рычаг корабля, пока тот висел на башне.

NASASpaceflight впоследствии сообщило, что SpaceX сняла двигатели Ship 42 перед статическим огневым испытанием и отправила его обратно для еще одного криогенного испытания.