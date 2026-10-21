Их планируют представить в 2027 году

В России создают БПЛА с характеристиками крылатых ракет и ИИ ⁠ 2

Предприятия «Ростеха» разрабатывают несколько проектов в области беспилотников с характеристиками крылатых ракет, который могут представить в следующем году.

«Грань между дроном и крылатой ракетой стирается с развитием технологий. „Дань-Т“ — уже полноценная крылатая ракета по своим характеристикам. Госкорпорация „Ростех“ развивает это направление, есть несколько других подобных проектов», — заявил сообщил представитель госкорпорации.

Он добавил, что в каждом подобном БПЛА применяются элементы искусственного интеллекта.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

«Следующие изделия, которые мы сможем показать уже в следующем году, будут летать дальше, быстрее и будут значительно умнее», — заявил он.

Беспилотник «Дань-Т», который показали в сентябре, уже обладает точностью, маневренностью и дальностью, достаточными для выполнения задач крылатых ракет. Дальность его применения составляет сотни километров.