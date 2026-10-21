Даже Маск и SpaceX пока так не делают: Китай запустил ракету с морской платформы

21 октября Китай успешно запустил ракету-носитель «Церера-1» морского базирования с акватории неподалёку от города Жичжао в провинции Шаньдун.

На орбиту доставили спутник дистанционного зондирования Xiguang-4 01, разработанный компанией Xi'an Zhongke Xiguang Technology Group. Вся миссия прошла успешно, а для ракеты этот полёт стал 24-м.

Главной особенностью запуска стала новая схема управления: впервые китайские специалисты организовали наземное руководство морским стартом. Ракета стартовала с морской платформы, тогда как управление операциями осуществлял наземный центр управления и командования коммерческими космическими запусками в Жичжао.

Спутник Xiguang-4 01 предназначен для сбора данных с высоким пространственным, временным и спектральным разрешением при различных погодных условиях. Полученная информация может применяться для обследования земель, защиты экосистем, контроля качества воды и оценки последствий стихийных бедствий.

Ракета «Церера-1» разработана китайской компанией Galactic Energy. Её длина составляет около 20 м, диаметр — 1,4 м, стартовая масса — примерно 33 т. Носитель оснащён тремя твердотопливными ступенями и жидкостной верхней ступенью, а его грузоподъёмность на солнечно-синхронной орбите высотой 500 км достигает 300 кг.