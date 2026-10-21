В линейку также войдут Huawei Enjoy 100 Pro и Enjoy 100

Аккумулятор 8800 мА·ч, новая Kirin 8020 и спутниковая связь. Только Huawei Enjoy 100 Pro Max в новой линейке получит 512 ГБ памяти

Компания Huawei выпустит серию Enjoy 100 к концу этого месяца. Согласно имеющейся информации, Huawei Enjoy 100 Pro Max станет единственной моделью с 512 ГБ флеш-памяти. Другие модели, вероятно, будут предлагаться с объемом памяти 128 ГБ и 256 ГБ.

Сообщается, что Huawei сохранит вариант с 512 ГБ памяти эксклюзивным для устройства на базе процессора Kirin 8020. Ожидается, что это будет Enjoy 100 Pro Max.

Ранее сообщалось, что устройство получит 6,84-дюймовый плоский LTPS-дисплей с разрешением 1,5K+ и однокристальную систему Kirin 8020. Номинальная ёмкость батареи составит 8800 мА·ч.

Одной из особенностей модели станет поддержка спутниковых сообщений через китайскую навигационную систему BeiDou. Покупателям предложат четыре варианта оформления: чёрный, белый, золотистый и голубой.

В линейку также войдут Huawei Enjoy 100 Pro и Enjoy 100. Обе модели получат чипы серии Kirin K8000, операционную систему HarmonyOS 7 и аккумуляторы ёмкостью 6100 мА·ч.