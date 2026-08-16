Samsung Galaxy S27 получит радикально новый дизайн: первые изображения

В базе WIPO появились патентные изображения, которые могут раскрывать будущий дизайн задней панели Galaxy S27. На схемах три камеры расположены рядом друг с другом внутри единого длинного горизонтального блока. Такое оформление заметно отличается от нынешнего подхода Samsung.

Рендер на базе патентных изображений Изображение сгенерировано в Grok

Новый вариант напоминает камеру Google Pixel 11 и отчасти возвращает дизайн, который Samsung использовала в Galaxy S10. При этом на одной из схем блок выглядит практически заподлицо с задней крышкой. В реальном смартфоне выступ, скорее всего, сохранится, поскольку уменьшение его высоты может потребовать использования более компактной оптики и негативно сказаться на возможностях камер.

При этом более низкий выступ способен сделать корпус визуально аккуратнее и улучшить совместимость смартфона с магнитными чехлами и аксессуарами. Остальная часть дизайна Galaxy S27, судя по патенту, останется привычной: плоские боковые грани, скругленные углы и знакомые очертания корпуса.

Новый дизайн согласуется с прежними слухами о переходе компании к единому модулю камер. Премьера серии Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года.