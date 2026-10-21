Первый коммерческий старт Starship, 113 запусков ракет, 11 100 спутников и 13,6 млн пользователей Starlink, 1,7 ГВт вычислительной мощности. SpaceX рассказала об успехах

SpaceX подвела итоги третьего квартала 2026 года, сообщив о выручке в размере 14,6 млрд долларов. Это на 161% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала 2026 года компания выполнила 113 запусков ракет, доставив на орбиту в общей сложности 1517 т грузов. Число пользователей Starlink достигло 13,6 млн в 174 странах, а спутниковая группировка насчитывает около 11 100 аппаратов.

Одним из ключевых событий квартала стал первый коммерческий запуск Starship, в рамках которого на орбиту доставили 26 спутников Starlink V3. По оценке компании, такая миссия обеспечивает примерно в десять раз больше дополнительной пропускной способности нисходящего канала, чем один запуск Falcon 9 со спутниками Starlink.

SpaceX также продолжила расширять направление решений в области искусственного интеллекта и соответствующей инфраструктуры. Дополнительная годовая выручка этого сегмента увеличилась на 6,7 млрд долларов благодаря облачным контрактам, приобретению Cursor и развитию моделей и программных продуктов, включая Grok и Bot.

В сегменте связи годовая выручка выросла на 69%, а операционная прибыль — на 99%. Компания связывает результаты с увеличением спроса со стороны корпоративных и государственных заказчиков, а также дальнейшим ростом потребительской аудитории Starlink.

По состоянию на 30 сентября установленная вычислительная мощность SpaceX достигла 1,7 ГВт. А уже в следующем году она может вырасти до 20 Гвт.