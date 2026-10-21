Honor выпускает неубиваемый смартфон с батареей на 12 070 мА·ч и защитой IP69K

Honor раскрыла ключевую особенность серии игровых смартфонов Win 2, запуск которой в Китае ожидается 21 октября, то есть сегодня. Максимальная ёмкость аккумулятора составит 12 070 мА·ч. По заявлениям компании, такого запаса энергии хватит на просмотр 110 серий аниме без подзарядки.

Источник изображения: gizmochina // Honor

Флагман Honor Win 2, согласно утечкам, оснастят процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 6,89-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 2K и частотой 185 Гц, а также основной камерой на 200 Мп с оптической стабилизацией. Предусмотрены два вентилятора, защита IP68/IP69/IP69K и аккумулятор на 10 100 мА·ч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Объём памяти достигнет 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ.

Honor Win RT 2 получит батарею на 12 070 мА·ч, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, один вентилятор и камеру на 200 Мп. Зарядка будет поддерживать мощность 90 Вт. Более доступный WIN Turbo 2 оснастят Snapdragon 8s Gen 4, аккумулятором аналогичной ёмкости, зарядкой на 90 Вт и основной камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией. Активного охлаждения у этой модели не будет.