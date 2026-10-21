Honor выпускает неубиваемый смартфон с батареей на 12 070 мА·ч и защитой IP69K
Презентация серии Win 2 ожидается сегодня, 21 октября
Honor раскрыла ключевую особенность серии игровых смартфонов Win 2, запуск которой в Китае ожидается 21 октября, то есть сегодня. Максимальная ёмкость аккумулятора составит 12 070 мА·ч. По заявлениям компании, такого запаса энергии хватит на просмотр 110 серий аниме без подзарядки.
Флагман Honor Win 2, согласно утечкам, оснастят процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 6,89-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 2K и частотой 185 Гц, а также основной камерой на 200 Мп с оптической стабилизацией. Предусмотрены два вентилятора, защита IP68/IP69/IP69K и аккумулятор на 10 100 мА·ч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Объём памяти достигнет 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ.
Honor Win RT 2 получит батарею на 12 070 мА·ч, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, один вентилятор и камеру на 200 Мп. Зарядка будет поддерживать мощность 90 Вт. Более доступный WIN Turbo 2 оснастят Snapdragon 8s Gen 4, аккумулятором аналогичной ёмкости, зарядкой на 90 Вт и основной камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией. Активного охлаждения у этой модели не будет.