За цену одной GeForce RTX 5060 Ti 16GB уже почти можно купить две RTX 5060 Ti 8GB

Вдвое больше памяти — вдвое выше цена

Видеокарты

Видеокарта GeForce RTX 5060 Ti 16GB в этом году подорожала очень сильно. Сейчас снова идёт волна подорожания, и в итоге в США карта уже стоит почти как две RTX 5060 Ti 8GB.

Цены на младшую модель в стране стартуют примерно с 450 долларов, тогда как самую доступную версию с 16 ГБ теперь оценивают в 800 долларов. Несмотря на то, что память у видеокарты — это далеко не вся цена видеокарты, рынок подходит к тому, что вдвое больше памяти будет означать вдвое большую цену.

Фото Videocardz

Справедливости ради, пока настолько абсурдная ситуация наблюдается именно в США. В Европе старшая версия в полтора раза дороже младшей: примерно 420 и 630 евро. Это всё равно очень дорого для 16-гигабайтной модели, но всё же не настолько, как в США.

Напомним, для США рекомендованные цены на две упомянутые версии составляют 380 и 430 долларов. Само собой, в реалиях, когда память подорожала в разы, эти цены уже не имеют смысла.

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