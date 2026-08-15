Партнёры Asus уже «раскупили» все изначально запланированные объёмы выпуска ноутбуков на SoC Nvidia RTX Spark

Но будут ли их так же хорошо покупать обычные люди, неясно

Компания Asus считает, что у ноутбуков на основе платформ Nvidia RTX Spark есть очень неплохие перспективы. Как минимум на это указывает предварительный спрос.

Во время сессии вопросов и ответов компания заявила, что она очень оптимистично настроена в отношении запуска, поскольку реакция рынка превзошла ее ожидания. В частности, первоначально запланированные объёмы выпуска уже были полностью забронированы партнёрами Asus, то есть ретейлерами. Это не говорит о том, что сами по себе продажи покупателям будут такими же, но указывает на положительные ожидания тех самых ретейлеров.

Фото WCCF Tech

При этом, конечно, никаких точных данных нет, так что неясно, сколько именно таких ноутбуков Asus изначально запланировала выпустить. Ноутбуки с RTX Spark ожидаются в конце текущего года. Пока нет информации о ценах, но дешёвыми они точно не будут.