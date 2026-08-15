Ускорителям для ИИ Nvidia Nvidia A100 уже шесть лет, но они прослужат ещё минимум до 2029 года. CoreWeave будет сдавать их в аренду ещё три года

Чудовищный ажиотаж вокруг ИИ, кроме прочего, привёл к тому, что шестилетние ускорители Nvidia A100, несмотря на колоссальное техническое отставание от актуальных продуктов, остаются в строю и останутся ещё минимум несколько лет. Потому что компания CoreWeave взяла на себя обязательство предоставлять в аренду A100 аж до 2029 года. И не факт, что позже эти сроки не продлят.

Напомним, Nvidia A100 опирается на архитектуру Ampere. Этот ускоритель появился в 2020 году, ещё до полноценного бума ИИ. Продление аренды до 2029 года означает, что к концу этого срока этому продукту будет девять лет. Это очень немало даже по меркам потребительских игровых GPU, что уж говорить о рынке чипов для ИИ, которые развиваются намного стремительнее.

Фото WCCF Tech

Напомним, Nvidia A100 в своей топовой версии предлагает 80 ГБ памяти HBM2e и производительность в режимах INT8 и FP16 в 624 TOPS и 312 TFLOPS соответственно. Потребление ускорителя составляет всего 300-400 Вт против нескольких киловатт у актуальных продуктов Nvidia.