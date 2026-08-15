Nvidia,Google и Microsoft взялись активно продвигать постоянный ток спустя полторы сотни лет после исторической войны токов

Компания Nvidia объединила усилия с Google и Microsoft, чтобы совместными усилиями ускорить переход отрасли к постоянному току.

Три крупнейших в мире разработчика инфраструктуры для ИИ объединили усилия в рамках платформу Open Compute Project (OCP) для создания открытой стандартизированной архитектуры электропитания 800 В постоянного тока для центров обработки данных следующего поколения, ориентированных на ИИ, и для обеспечения безопасного и масштабного внедрения этой технологии всей отраслью

Как объясняют компании, инфраструктура ИИ, точнее, ИИ-ЦОД, вступает в новую эру энергоснабжения, где в своё время победивший в войне токов переменный ток становится довольно существенным недостатком.

Создано Grok

Такие системы требуют больше энергии на стойку, более скоординированного проектирования помещений и архитектуры распределения электроэнергии, которая может масштабироваться без необходимости для каждого оператора или поставщика разрабатывать собственную индивидуальную схему.

В отрасли наблюдается тенденция к переходу на напряжение 800 В постоянного тока, поскольку распределение постоянного тока более высокого напряжения позволяет передавать больше энергии с меньшим количеством проводников/меди, чем альтернативные варианты с более низким напряжением. Это важно по мере роста плотности размещения систем ИИ в стойках. Более низкий ток может уменьшить нагрузку на кабели и проводники, упростить распределение и создать более практичный путь для развертывания систем ИИ с высокой плотностью размещения

Компании отмечают, что их объединение не имеет цели создать какой-то единый для всех проект. Цель — общий набор интерфейсов и системных требований, который позволит операторам безопасно развертывать системы, а поставщикам создавать совместимые продукты.

В пресс-релизе сказано, что уже более 80 компаний разрабатывают инфраструктуру, совместимую с напряжением 800 В постоянного тока.