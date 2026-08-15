Китайская YMTC неожиданно ворвалась в тройку лидеров рынка памяти NAND

Пока китайская CXMT завоёвывает рынок памяти DRAM, другой китайский гигант неожиданно сверг Hynix и Micron с третьего места на рынке памяти NAND.

Компания YMTC, являющаяся вторым по величине (после CXMT) производителем памяти в Китае, по итогам второго квартала, согласно данным Counterpoint, обошла Hynix и Micron, заняв третьем место на рынке памяти NAND. Если точнее, YMCT заняла третье место, немного опередив Kioxia.

Фото YMTC

Как бы там ни было, в отличие от рынка DRAM, где до недавнего времени на основную тройку лидеров (Samsung, Hynix и Micron) приходилось более 90% всего производства, рынок NAND поделён намного более равномерно, так что между многими основными игроками всегда лишь незначительная разница. При этом в любом случае прорыв YMTC выглядит очень интересно.

До лидеров в лице Samsung (25%) и Hynix (22%) ещё далеко, но рынок точно активно меняется. Авторы отмечают, что YMTC выросла на 22% в годовом и на 5% в квартальном выражении.