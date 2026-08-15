Unreal Engine 5, но хватит даже GTX 1660. Разработчики Phantom Blade Zero раскрыли системные требования

В ближайшее время на ПК выйдет ещё одна игра, где будет реализована технология трассировки пути. Таких игр пока немного, и новая, как и прошлые, потребует для активации соответствующих настроек очень мощный ПК.

Разработчики Phantom Blade Zero, созданной на Unreal Engine 5, опубликовали системные требования, где режим трассировки пути выделен отдельно. Для него нужна видеокарта уровня GeForce RTX 5080. Это обеспечит 60 к/с в 4K с трассировкой пути, но при этом с апскейлером. Без апскейлера, видимо, справится только RTX 5090, и то не факт.

Фото Phantom Blade Zero

Однако это очень требовательная технология. Без неё игра пойдёт даже на достаточно слабых ПК. В минимальных требованиях указаны карты GTX 1660 и RX 5500 XT, и даже в рекомендуемых ничего слишком мощного: RTX 3060 Ti и RX 6700 XT. Такие карты позволят получить 60 к/с в 1440p с апскейлерами.

Для активации трассировки лучей авторы рекомендуют иметь минимум RTX 5060, и это для Full HD и тоже с апскейлером.

Известно, что игра будет поддерживать DLSS, но пока нет данных об FSR и XeSS. Проект также выйдет на PlayStation 5. Запуск намечен на 29 октября.