Оказалось, что новая SoC Tensor G6 в смартфонах Pixel 11 никакая не 2-нанометровая

Новейшая SoC Tensor G6, лежащая в основе представленных на днях смартфонов линейки Pixel 11, как оказалось, не стала первой платформой, которая производится по нормам 2 нм на мощностях TSMC. Потому что она не производится по этим нормам.

Сначала журналисты обратили внимание на то, что Google умолчала о техпроцессе во время презентации, хотя и делала акцент на заметно сниженном энергопотреблении. А теперь информацию подтвердил один из вице-президентов Google.

Фото Google

Tensor G6 производится по техпроцессу 3 нм на мощностях TSMC. Какой именно техпроцесс использовался, неизвестно, но, возможно, тот же N3P, что и для Tensor G5.

Отказ от перехода на новый техпроцесс, возможно, объясняется ценой. Чип по новому техпроцессу будет дороже, а цены на память и так делают производство намного дороже. Напомним, базовый Pixel 11 стал дороже Pixel 10 на 100 долларов, но при этом предлагает вдвое больше флеш-памяти, то есть фактически Google не сделала смартфон дороже, что весьма неожиданно, учитывая реалии рынка.