Эти новые процессоры Intel изначально выйдут на старой архитектуре. APU Razor Lake-AX с мощным iGPU будут опираться на ядра от Nova Lake

Потому что изначально это и были Nova Lake-AX

Процессоры Intel Razor Lake, которые придут на смену Nova Lake, будут существовать в различных линейках с разными архитектурами процессорных ядер.

Обычные модели для настольных ПК и ноутбуков перейдут на новые архитектуры Griffin Cove и Golden Eagle для больших и малых ядер соответственно. Но будет одна линейка, которая останется на архитектурах Coyote Cove и Arctic Wolf, как у Nova Lake.

Речь о процессорах Razor Lake-AX. Это APU с очень мощным графическим ядром. Фактически это конкуренты для Ryzen AI Max. Решение оставить их на старых архитектурах может выглядеть странно, но на самом деле этому есть объяснение.

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Ранее были слухи, что такие CPU выйдут ещё в рамках линейки Nova Lake, то есть это будут Nova Lake-AX. Затем появились сообщения, что Intel отказалась от этой идеи и перенесла её на будущее. Учитывая новую порцию информации, получается, что фактически Razor Lake-AX будут представлять собой именно ту отменённую линейку Nova Lake-AX — отсюда и соответствующие архитектуры.

Что касается iGPU, он должен опираться на архитектуру Xe3P, и ранние данные говорили максимум о 32 ядрах. Напомним, у Arc B390 всего 12 ядер, и то Xe3, так что производительность должна быть очень высокой.